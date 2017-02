Simeone beslist dinsdag over rentree Oblak

LEVERKUSEN - Diego Simeone, de coach van Atlético Madrid, beslist pas dinsdag of doelman Jan Oblak fit genoeg is om die avond te kunnen spelen tegen Bayer Leverkusen. Dat zei de Argentijnse coach maandag voorafgaand aan de eerste ontmoeting van de Spanjaarden tegen de Duitsers in de in de achtste finale van de Champions League.

Door ANP - 20-2-2017, 19:03 (Update 20-2-2017, 19:29)

,,We zullen morgen zien of Oblak fit genoeg is om te starten. We bekijken hem in de training en beslissen dan pas'', zei Simeone. De Sloveense doelman moest in december een schouderoperatie ondergaan nadat het gewricht in de wedstrijd tegen Villarreal uit de kom was geschoten. Hij werd sindsdien vervangen door Miguel Ángel Moyà en kwam dit jaar nog niet in actie.

Simeone verwacht een intense wedstrijd met veel passie. ,,Passie is erg belangrijk in voetbal en ik ben benieuwd hoe dat dinsdagavond zal uitpakken.''

Aanvaller

De coach van de verliezend finalist van de Champions League van 2016 liet maandag nog in het midden welke aanvaller er naast de Franse spits Antoine Griezmann gaat starten tegen Leverkusen, Fernando Torres of Kevin Gameiro. ,,Ik zal dat dinsdag beslissen en ben blij dat ik tussen beide kan kiezen'', zei Simeone.

Gameiro kwam zaterdag in de tweede helft voor Torres in het veld in de competitiewedstrijd tegen Sporting Gijón en maakte in zes minuten tijd een hattrick. Atlético won die wedstrijd daardoor met 1-4.