ANP Neymar alsnog voor de rechter in fraudezaak

MADRID - Stervoetballer Neymar van FC Barcelona moet zich definitief verantwoorden voor de rechter in een fraude- en corruptiezaak rondom zijn transfer van het Braziliaanse Santos naar FC Barcelona in 2013. Een speciaal gerechtshof heeft maandag bepaald dat het beroep tegen strafvervolging is verworpen.

Door ANP - 20-2-2017, 18:31 (Update 20-2-2017, 18:31)

,,Santos, FC Barcelona, Neymar, zijn moeder en het familiebedrijf N&N hebben allen de beroepszaken om de aanklachten te laten vallen verloren'', liet het gerechtshof in een verklaring weten. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

De zaak is aangespannen door een Braziliaanse investeringsgroep, die 40 procent bezat van de sportrechten van de getalenteerde voetballer. Die claimt dat er slechts geld is betaald over de afkoopsom van 17,1 miljoen euro, terwijl de ware afkoopsom 83 miljoen euro bedroeg. Daardoor zou deze firma enkele miljoenen aan inkomsten zijn misgelopen.