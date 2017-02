Voetbalster Van der Most terug bij Oranje

ANP Voetbalster Van der Most terug bij Oranje

ZEIST - Liza van der Most is voor het eerst sinds september 2014 weer opgeroepen voor het Nederlands voetbalelftal voor vrouwen. De speelster van Ajax maakt deel uit van de selectie die begin maart meedoet aan de Algarve Cup. De 23-jarige Van der Most heeft tot dusverre twee interlands achter haar naam staan.

Door ANP - 20-2-2017, 17:21 (Update 20-2-2017, 17:21)

Nederland speelt de Algarve Cup ter voorbereiding op het Europees kampioenschap van deze zomer in eigen land. Bondscoach Sarina Wiegman neemt 23 speelsters mee naar het oefentoernooi in Portugal. De eerste wedstrijd is woensdag 1 maart tegen China. Australië (vrijdag 3 maart) en Zweden (maandag 6 maart) zijn de andere opponenten van Oranje.