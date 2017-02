Van Gastel: belangrijkste is dat we winnen

ANP Van Gastel: belangrijkste is dat we winnen

DEN HAAG - Jean-Paul van Gastel was realistisch na de 1-0 winst van Feyenoord op ADO Den Haag. ,,Het ging moeizaam'', erkende de assistent-coach van Feyenoord, die zondag tijdens de persconferentie na afloop hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst verving. Van Bronckhorst ontbrak tijdens het perspraatje wegens trieste familieomstandigheden.

Door ANP - 19-2-2017, 19:33 (Update 19-2-2017, 19:33)

,,Defensief stond ADO erg goed'', vervolgde Van Gastel. ,,Ons tempo lag in de eerste helft ook te laag. Na rust hebben we dat opgeschroefd. Gelukkig viel ons doelpunt vrij snel. En zoals eerder dit seizoen weet je dan dat als wij eenmaal voorkomen, we vrijwel altijd de drie punten over de streep trekken. Nogmaals: de manier waarop we hebben gewonnen was niet goed, maar het belangrijkste is dat we weer hebben gewonnen.''