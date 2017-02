Invaller Ibrahimovic redt Manchester United

ANP Invaller Ibrahimovic redt Manchester United

BLACKBURN - Manchester United heeft met enige moeite de achtste finales van het toernooi om de FA Cup bij Blackburn overleefd. Als invaller moest wereldster Zlatan Ibrahimovic er aan te pas komende om de winnende treffer te maken, 2-1.

Door ANP - 19-2-2017, 19:20 (Update 19-2-2017, 19:34)

Net als Paul Pogba, één van de duurste spelers ter wereld, viel Ibrahimovic na ruim een uur in. Juan Mata kwam in de slotminuten nog even de gelederen versterken. Aanvankelijk had coach José Mourinho veel van zijn sterren rust gegund. Daley Blind was in het geheel niet van de partij bij de topclub.

Blackburn, een laagvlieger uit het tweede Engelse niveau, kwam door Danny Graham op voorsprong. Nog voor rust maakte Marcus Rashford de 1-1. Ibrahimovic besliste het duel een kwartier voor tijd.

Verrassing

Lincoln City blijft de verrassing. In de achtste finales versloeg de ploeg die uitkomt op amateurniveau (non-league) het in de Premier League spelende Burnley. Verdediger Sean Raggett kopte kort voor tijd, na een hoekschop, de bal achter Tom Heaton: 0-1.

Chelsea maakte geen fout. De koploper van de Premier League zette de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers in winst om: 0-2. De doelpunten kwamen in het laatste half uur van de Spaanse aanvallers Pedro en Diego Costa. Door drie treffers van Harry Kane won Tottenham Hotspur de Londense derby van Fulham (3-0).