El Ahmadi: tien keer zo winnen vind ik best

DEN HAAG - Gemakkelijk kwam de zege van Feyenoord tegen ADO Den Haag niet tot stand zondag, maar de Rotterdammers sloegen na rust toe via Karim El Ahmadi. ,,Ik ben blij dat ik vandaag de ploeg kan helpen'', zei de Marokkaanse international tegen Fox Sports, nadat hij Feyenoord met zijn vijfde doelpunt van het seizoen de drie punten had bezorgd.

Door ANP - 19-2-2017, 19:12 (Update 19-2-2017, 19:12)

,,We maakten veel verkeerde keuzes en er werden voor rust bijna geen kansen gecreëerd'', zei El Ahmadi. ,,We bleven echter het geduld houden. We zijn vaker met 0-0 de rust ingegaan.'' De voorsprong kwam volgens de middenvelder ook niet meer echt in gevaar. ,,Na de goal hielden we ook lang balbezit.''

Hoewel het een magere zege was voor de koploper, wilde El Ahmadi zich geen zorgen maken. ,,Als we tien wedstrijden zo spelen en met 1-0 winnen, vind ik het ook best.''