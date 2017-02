Lyon met Depay in slotfase naar zege

LYON - Lyon heeft zondag in de Franse competitie gewonnen van Dijon. Met Memphis Depay in de formatie werd het 4-2 voor de club, die donderdag in de Europa League nog ruim won van AZ.

Door ANP - 19-2-2017, 19:07 (Update 19-2-2017, 19:07)

De thuisclub kwam door Corentin Tolisso al snel op voorsprong, maar dankzij treffers van Julio Tavares en Loïs Diony draaiden de bezoekers onverwacht de rollen om. Pas tien minuten voor tijd maakte Lyon gelijk. Opnieuw Tolisso scoorde, nu na een assist van Depay.

Daarna haalden Alexandre Lacazette (strafschop) en Nabil Fekir de zege alsnog binnen. Lyon staat vierde, op ruime afstand van het leidende trio Monaco, Nice en Paris-Saint Germain.