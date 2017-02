Feyenoord moeizaam langs ADO Den Haag

ANP Feyenoord moeizaam langs ADO Den Haag

DEN HAAG - Feyenoord blijft op kampioenskoers. De koploper versloeg zondag ADO Den Haag met 1-0. Het was een verdiende, maar moeizame overwinning, want Feyenoord was allerminst in kampioensvorm. Karim El Ahmadi maakte ruim een kwartier na rust het beslissende doelpunt.

Door ANP - 19-2-2017, 18:45 (Update 19-2-2017, 18:52)

Trainer Giovanni van Bronckhorst hield Tonny Vilhena uit voorzorg op de bank bij Feyenoord. Bij een eventuele gele kaart zou de middenvelder volgende week de cruciale wedstrijd tegen PSV moeten missen. In de defensie kreeg Miquel Nelom de voorkeur boven Terence Kongolo.

In het eerste kwartier viel weinig tot niets te beleven. Feyenoord had weliswaar een overwicht, maar de aanvalsacties werden in een veel te laag tempo uitgevoerd. De defensie van ADO Den Haag, met Robert Zwinkels in het doel als vervanger van de geschorste Ernestas Setkus, kwam dan ook niet in de problemen. Aan tegenstoten kwam het verdedigend spelende ADO Den Haag nauwelijks toe.

Kansen

Ook in de rest van de eerste helft slaagde Feyenoord er niet in een gat te vinden in de Haagse afweerlinie. Dat kwam mede omdat op de vleugels zowel Steven Berghuis als Eljero Elia faalde bij individuele acties. Opmerkelijk genoeg kreeg ADO Den Haag bij de schaarse aanvallen nog de beste mogelijkheden. Donny Gorter miste een goede kans en doelman Brad Jones moest optreden bij een schot van afstand van Edouard Duplan.

Feyenoord begon de tweede helft met iets meer agressie. De druk op ADO Den Haag werd groter en groter. Na ruim een kwartier viel het openingsdoelpunt. Tyronne Ebuehi verspeelde bij de cornervlag de bal onnodig aan Elia, die daarop de meegekomen Nelom aan het werk zette. Karim El Ahmadi rondde vervolgens doeltreffend af. Feyenoord ging daarna op jacht naar het tweede doelpunt. Elia was er dichtbij, maar doelman Zwinkels redde bekwaam. Dezelfde keeper reageerde kort daarna ook prima op een inzet van Nicolai Jørgensen.

In de slotfase zette ADO Den Haag alles op alles om nog een punt uit het vuur te slepen. Feyenoord-keeper Jones onderstreepte nog eens zijn waarde door een inzet van invaller Mike Havenaar onschadelijk te maken.