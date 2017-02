Bosz vergeeft misser uitblinkende Klaassen

ANP Bosz vergeeft misser uitblinkende Klaassen

ARNHEM - Trainer Peter Bosz van Ajax zat zondag tijdens de slotfase van de uitwedstrijd tegen Vitesse met samengeknepen billen op de bank. ,,Na onze gemiste strafschop werd het een heel hectische slotfase, waarin het nog zomaar gelijk had kunnen worden'', zei Bosz. ,,Dat was jammer en onnodig, maar zal ook komen doordat deze wedstrijd tussen twee Europese duels in zat. Al met al is dit voor ons een geweldige overwinning.''

Door ANP - 19-2-2017, 17:42 (Update 19-2-2017, 17:42)

Drie dagen na de uitwedstrijd tegen Legia Warschau in de Europa League bleek één doelpunt van Davy Klaassen genoeg voor de winst (0-1). De Amsterdamse aanvoerder kreeg een kwartier voor tijd de kans de wedstrijd voortijdig te beslissen uit een strafschop, maar ook hij miste vanaf elf meter. Bosz nam het Klaassen niet kwalijk. ,,Als je zo goed speelt als Davy, dan mag je van mij wel eens missen. Maar de volgende keer is een ander aan de beurt.''

Ajax bleef door de zesde zege op rij in het spoor van koploper Feyenoord. ,,Het enige dat wij kunnen doen, is blijven winnen. En dat hebben we ook in deze lastige uitwedstrijd weer gedaan'', aldus Bosz.