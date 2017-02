Klaassen heeft geen geheim voor openingsgoals

ANP Klaassen heeft geen geheim voor openingsgoals

ARNHEM - Al voor de negende keer dit seizoen opende Davy Klaassen zondag de score in een competitiewedstrijd van Ajax. Het is toch echt toeval, aldus de middenvelder die naar eigen zeggen geen 'geheim' heeft. ,,Het is niet zo dat ik 's ochtends bij het opstaan denk: ik ga weer eens die 1-0 maken. Daar valt toch ook niet op te trainen? Maar negen keer is wel hartstikke veel'', zei de aanvoerder van Ajax na de winst op Vitesse (0-1).

Door ANP - 19-2-2017, 17:26 (Update 19-2-2017, 17:26)

Klaassen had wel verzuimd de wedstrijd een kwartier voor tijd al te beslissen. In navolging van Hakim Ziyech en Lasse Schöne (twee keer) miste ook hij een strafschop. ,,Gewoon een slechte penalty'', erkende Klaassen. ,,Natuurlijk had ik er vertrouwen in dat ik 'm zou maken, anders was ik daar niet gaan staan. Als de trainer zegt dat ik de volgende weer moet nemen, doe ik dat. Maar we hebben meer jongens met een goede trap.''