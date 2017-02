Napoli heeft geen problemen bij Chievo

ROME - Napoli is weer even de nummer twee van Italië, op gepaste afstand (negen punten) van koploper Juventus. De club uit Napels won zondag in de Serie A bij Chievo (3-1) en ging AS Roma voorbij. De Romeinen kunnen dat weer goedmaken als ze later op de dag van Torino winnen.

Door ANP - 19-2-2017, 17:10 (Update 19-2-2017, 17:10)

Voor rust al scoorden Lorenzo Insigne en Marek Hamsík voor Napoli, waar oud-PSV'er Dries Mertens en de van een blessure herstelde Arek Milik (ex-Ajax) op de bank begonnen. Na de hervatting maakte Piotr Zielinski er 3-0 van. Voor Chievo scoorde Riccardo Meggiorini. Dat deed hij op aangeven van Jonathan de Guzman, die het laatste half uur speelde. Milik deed nog twintig minuten mee bij Napoli.

Opvallend was de zege van nummer laatst Pescara op Genoa, 5-0. Gianluca Caprari scoorde twee keer. De club is nog wel tien punten van een 'veilige' plek verwijderd.

Juventus won vrijdag al van Palermo (4-1).