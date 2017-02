MVV laat kans op derde plek liggen

MAASTRICHT - MVV-Maastricht heeft zondag verzuimd FC Volendam te passeren in de Jupiler League. De Maastrichtenaren kwamen thuis tegen middenmoter FC Eindhoven niet verder dan 0-0.

Door ANP - 19-2-2017, 16:39 (Update 19-2-2017, 16:39)

De ploeg van coach Ron Elsen heeft na 26 duels 47 punten. Dat is er één minder dan de Volendammers, die derde staan. VVV-Venlo gaat ruim aan de leiding met 59 punten. Alleen Jong Ajax blijft op zes punten nog in het spoor, maar die ploeg kan niet promoveren.

MVV zocht zondag in de eigen Geusselt lang naar de openingstreffer, maar het scoren wilde niet lukken. De thuisploeg moest het laatste kwartier met tien man spelen, nadat Ricardo Ippel met zijn tweede geel van het veld moest. FC Eindhoven kreeg vervolgens nog enkele goede kansen via Fries Deschilder en Rai Vloet, maar beide inzetten gingen over het Maastrichtse doel van keeper Bo Geens, die in blessuretijd nog een bal van de lijn haalde.