Ajax zet zegereeks voort bij Vitesse

ARNHEM - In navolging van PSV heeft Ajax zondag ook zijn zesde competitiewedstrijd na de winterstop weer gewonnen. Een doelpunt van Davy Klaassen bleek in Arnhem genoeg voor de winst op Vitesse: 0-1. De Amsterdamse aanvoerder hield zijn ploeg daarmee in het spoor van koploper Feyenoord.

Door ANP - 19-2-2017, 16:26 (Update 19-2-2017, 16:29)

Bij Ajax mocht Jairo Riedewald voor het eerst in ruim twee maanden weer eens starten. De verdediger vormde het centrale duo met Davinson Sánchez. Nick Viergever verhuisde naar de linkerflank waar hij de geblesseerde Daley Sinkgraven verving. Bij Vitesse debuteerde Lassana Faye als basisspeler in de eredivisie. De achttienjarige linksback, vervanger van de geblesseerde Arnold Kruiswijk, bleef vrij eenvoudig overeind tegenover Bertrand Traoré.

De rechtsbuiten van Ajax deed zo'n beetje alles fout in de Gelredome, waar de onlangs aangetrokken Braziliaanse vleugelspits David Neres op de tribune zat. Traoré grossierde in balverlies en mislukte acties tegen zijn oude club. De Afrikaan werd na een uur spelen vervangen door Justin Kluivert. In voetballend opzicht was het sowieso een matige vertoning in Arnhem. Hakim Ziyech, de man die de lijnen moet uitzetten bij Ajax, had zijn dag niet en bij Vitesse speelde de Engelse spelmaker Lewis Baker eveneens ondermaats.

Geen spektakel

Het verwachte spektakel tussen twee van de best voetballende ploegen in de eredivisie bleef daarom uit. Vloeiende aanvallen en uitgespeelde kansen waren er nauwelijks te zien. Het doelpunt van Ajax na 25 minuten spelen kwam dan ook uit een snelle uitbraak, nadat Vitesse tevergeefs had gesmeekt om een vrije trap na een struikelpartij van Milot Rashica. Ajax schakelde snel om, ingeleid door een strakke dieptepass van Klaassen. Via Viergever en Amin Younes kwam de bal terug bij de aanvoerder, die al voor de negende keer dit seizoen de score opende: 0-1.

Vitesse ging na rust wat opportunistischer voetballen en dat leidde tot kansen voor Ricky van Wolfswinkel (bal van de lijn gehaald door Klaassen) en Nathan. Het bleef echter bij die ene treffer van Klaassen, ook omdat de doelpuntenmaker zelf een kwartier voor tijd nog een strafschop miste.