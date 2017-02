Feyenoord met Kuijt, zonder Vilhena

DEN HAAG - Feyenoord begint zondagmiddag aan het uitduel met ADO Den Haag met aanvoerder Dirk Kuijt in de basis. Dat gaat ten koste van Tonny Vilhena, die door trainer Giovanni van Bronckhorst op de bank is gezet. Kuijt moest vorige week in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (2-0) nog op de bank beginnen en was daarover enigszins ontstemd.

Door ANP - 19-2-2017, 15:51 (Update 19-2-2017, 15:51)

Ook Jens Toornstra heeft een basisplaats bij de koploper in de eredivisie. De niet geheel fitte Terence Kongolo begint op de bank; Miquel Nelom speelt op zijn plaats.