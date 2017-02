Willem II opgelucht na late gelijkmaker

TILBURG - Willem II prees zich zondag gelukkig met een punt tegen AZ (1-1). De Tilburgers leken door een discutabel doelpunt te verliezen, maar in blessuretijd redde Erik Falkenburg een punt.

Door ANP - 19-2-2017, 15:46 (Update 19-2-2017, 15:46)

Volgens Willem II-doelman Kostas Lamprou had het echter nooit zover mogen komen. ,,Het doelpunt van AZ was gewoon een overtreding'', zei de Griek bij FOX Sports. Lamprou werd namelijk in de lucht gehinderd door Wout Weghorst, waarna de bal er via Derrick Luckassen en Guus Joppen in ging. ,,Ik was boos, want Wout blokt me gewoon. Volgens de regels is dat een vrije trap. Maar ik zei tegen mezelf dat ik rustig moest blijven. Gelukkig scoren we zelf in de laatste minuut.''

Coach John van den Brom van AZ mopperde. ,,We hadden zo veel kansen om het duel op slot te gooien. Maar voorin gaan we voor eigen succes in plaats van de bal breed te leggen. Aan het doelpunt van Willem II gaan daarna veel fouten vooraf. Zo zit Tim Krul daar ook mis. Dit voelt als een nederlaag."