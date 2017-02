WIllem II pakt in blessuretijd punt tegen AZ

TILBURG - AZ heeft zondag twee punten verspeeld bij Willem II. De Alkmaarders leken een verdiende, maar discutabele zege te pakken, maar de thuisploeg kwam door Erik Falkenburg in blessuretijd alsnog terug: 1-1.

Door ANP - 19-2-2017, 14:30 (Update 19-2-2017, 14:36)

De Alkmaarders hadden donderdag nog een flinke tik gekregen van Olympique Lyon in de Europa League. De Fransen wonnen op vreemde bodem met 1-4. Ten opzichte van dat duel ontbraken verdediger Jan Wuytens en aanvaller Alireza Jahanbakhsh in de basis. Zij zaten vanwege blessures op de tribune.

AZ kon het alleen zichzelf verwijten dat het de rust niet met een royale voorsprong in ging. De ploeg kreeg een handvol goede kansen, via onder anderen Iliass Bel Hassani, Wout Weghorst en Mats Seuntjens. Met name de knal van Bel Hassani, acht minuten voor rust, had meer verdiend. Zijn schot werd door Willem II-doelman Kostas Lamprou knap over de lat getikt.

Groggy

De thuisploeg kwam er slechts sporadisch uit. Daarnaast moest coach Erwin van de Looi al snel wisselen, nadat Derrick Tshimanga met zijn hoofd tegen Wout Weghorst was aangeknald. De aangeslagen linksback werd groggy naar de zijkant geleid.

Na rust lagen de verhoudingen niet veel anders, al was de aanvalsdrift van AZ wat gaan liggen. Desondanks kwam AZ twintig minuten voor tijd op voorsprong dankzij Derrick Luckassen. De verdediger scoorde via Willem II'er Guus Joppen, al beklaagde de thuisploeg zich over die treffer. Lamprou werd daarvoor namelijk gehinderd door Weghorst, maar de arbitrage zag daar geen kwaad in.

Willem II leek zich op te moeten maken voor een nederlaag, tot Falkenburg in blessuretijd toesloeg. De aanvaller klopte AZ-doelman Tim Krul in de lucht en bezorgde Willem II daarmee alsnog een punt.