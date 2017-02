Villarreal in blessuretijd langs Sociedad

SAN SEBASTIAN - In de strijd om een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League heeft Villarreal zichzelf zondag een goede dienst bewezen. In de uitwedstrijd tegen concurrent Real Sociedad won de ploeg van coach Francisco Escriba met 1-0. Het doelpunt viel in de vierde minuut van de blessuretijd en werd gemaakt door Samu Castillejo.

Door ANP - 19-2-2017, 14:10 (Update 19-2-2017, 14:10)

Atlético Madrid, dat zaterdag met 4-1 won bij Sporting Gijón, staat vierde met 45 punten in de Spaanse La Liga, een plaats die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League. Sociedad volgt met 41 punten en zag Villarreal naderen met nu 39 punten.