FC Utrecht terug op vierde plaats

ANP FC Utrecht terug op vierde plaats

UTRECHT - FC Utrecht mag zich voorlopig weer de 'best of the rest' in de eredivisie noemen. De ploeg van trainer Erik ten Hag nestelde zich zaterdag dankzij winst op PEC Zwolle (3-1) op de vierde plaats, achter de drie titelkandidaten Feyenoord, Ajax en PSV. Utrecht had die positie vorige week door een nederlaag in Eindhoven moeten afstaan aan AZ.

Door ANP - 18-2-2017, 22:48 (Update 18-2-2017, 22:48)

De hoofdrol in De Galgenwaard was voor Gyrano Kerk, een 21-jarige aanvaller die dit seizoen in de Jupiler League bij Jong FC Utrecht al aantoonde makkelijk te kunnen scoren. Kerk kreeg tegen PEC Zwolle de voorkeur boven Richairo Zivkovic, die de voorbije weken geen scherpe indruk maakte en veel kansen liet liggen. Naast Zivkovic zat ook Nacer Barazite op de bank. De spelmaker was niet fit genoeg voor een basisplaats. Patrick Joosten mocht het daarom vanaf de aftrap proberen als schaduwspits.

Nadat de toeschouwers met applaus een eerbetoon hadden gebracht aan de overleden tekenaar Dick Bruna en ook de Utrechtse vechtsportster Germaine de Randamie was gehuldigd voor haar UFC-wereldtitel, kwam de thuisploeg sterk uit de startblokken. Joosten dook al binnen anderhalve minuut gevaarlijk op voor het doel van Mickey van der Hart, maar schoot de bal wild naast.

Eigen doelpunt

Kort voor rust nam de ploeg van Ten Hag de leiding, al viel het doelpunt wel enigszins fortuinlijk. Haller stuurde Kerk diep met een lobje over de Zwolse verdediging. De aanvaller had wat moeite met de aanname, maar zag vervolgens hoe de bal via de aanstormende Bram van Polen in het doel belandde. De 1-0 ging zodoende als een eigen doelpunt van de aanvoerder van PEC de boeken in.

Kort na rust mocht Kerk alsnog zijn eerste eredivisietreffer van dit seizoen vieren. In een fase waarin de bezoekers kansen kregen op de gelijkmaker, sloeg Utrecht weer toe. Kerk tikte een voorzet van Sean Klaiber met de buitenkant van zijn rechtervoet langs de grabbelende Van der Hart: 2-0. Invaller Barazite besliste de wedstrijd door de derde treffer binnen te schieten, waarna Nicolai Brock-Madsen nog iets terug deed namens Zwolle.