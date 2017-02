Lazio in slotfase langs Empoli

ANP Lazio in slotfase langs Empoli

EMPOLI - Lazio heeft zaterdag in de Italiaanse voetbalcompetitie een achterstand bij Empoli in de slotfase omgebogen in een zege. Dat gebeurde dankzij doelpunten van Ciro Immobile in de 68e minuut en Keita Baldé Diao in de 80e minuut. Empoli had één minuut voor de treffer van Immobile via Rade Krunic de leiding genomen.

Door ANP - 18-2-2017, 22:46 (Update 18-2-2017, 22:46)

De Nederlandse verdediger Wesley Hoedt deed de hele wedstrijd mee bij Lazio. Trainer Simone Inzaghi hield Stefan de Vrij op de reservebank.

Lazio passeerde Internazionale en staat tot zondag in ieder geval op de vijfde plaats in de Serie A. Empoli blijft zeventiende. Die plek is aan het einde van de competitie net genoeg voor lijfsbehoud.

Atalanta, verrassend vierde op de ranglijst, rekende af met Crotone: 1-0. Verdediger Andrea Conti was aan het begin van de tweede helft trefzeker. Hans Hateboer, onlangs overgenomen van FC Groningen, bleef op de bank bij Atalanta.