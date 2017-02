Van Ginkel: met lekker gevoel naar Feyenoord

EINDHOVEN - Sinds de komst van Marco van Ginkel naar PSV hebben de Eindhovenaren alleen nog maar gewonnen. Tegen NEC behaalde de regerend landskampioen zaterdag de zesde zege op rij: 3-1. ,,We kunnen het nu eindelijk over de wedstrijd tegen Feyenoord hebben. We gaan daar toch wel met een lekker gevoel naar toe nu'', zei de middenvelder, die tot dusverre in alle vier de thuisduels van PSV na de winterstop scoorde.

Door ANP - 18-2-2017, 22:04 (Update 18-2-2017, 22:04)

Van Ginkel opende tegen NEC in de twintigste minuut de score vanaf de penaltystip. PSV miste zeven van de laatste veertien strafschoppen. ,,Veel jongens zijn al geweest en ze gingen er niet altijd in. De vorige keer nam Gastón Pereiro 'm. Hij deed nu niet mee, dus ik dacht: dan neem ik de strafschop wel. Ik had wel vertrouwen dat ik raak zou schieten'', zei Van Ginkel tegen FOX Sports.