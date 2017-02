Voetbalfan en kind gewond door vuurwerk Mainz

MAINZ - Bij de Bundesligawedstrijd tussen FSV Mainz 05 en Werder Bremen (0-2) zijn twee fans, waaronder een kind, gewond geraakt door vuurwerk. De politie heeft een onderzoek ingesteld, onder meer naar mishandeling.

Door ANP - 18-2-2017, 22:01 (Update 18-2-2017, 22:01)

De eerste gewonde viel in het uitvak, door de vele rookbommen die de supporters uit Bremen bij de aftrap afstaken. De man ademde gassen in en moest naar het ziekenhuis, maar is inmiddels ontslagen. Na de wedstrijd ontplofte buiten het stadion een stuk vuurwerk, waardoor een kind gewond raakte en op de eerste hulp behandeld moest worden.