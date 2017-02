Bale geniet van geslaagde rentree in Madrid

ANP Bale geniet van geslaagde rentree in Madrid

MADRID - Slechts twaalf minuten had Gareth Bale zaterdag nodig om zijn rentree bij Real Madrid te bekronen met een doelpunt. ,,Het voelt heerlijk om weer terug te zijn na al dat harde werk'', zei de Welshman, die eind november geblesseerd raakte en een operatie nodig had om beschadigde pezen van zijn rechterenkel te herstellen. ,,Het is dan helemaal lekker om zo terug te komen en de ploeg gelijk te helpen met een doelpunt.''

Door ANP - 18-2-2017, 21:29 (Update 18-2-2017, 21:29)

Bale was in de thuiswedstrijd tegen Espanyol na zeventig minuten in het veld gekomen voor Alvaro Morata, de spits die voor rust de score had geopend. De 75.000 toeschouwers in stadion Santiago Bernabéu verwelkomden de aanvaller uit Wales met een ovationeel applaus. ,,De fans waren geweldig, ik voelde de waardering. Het was zwaar om de afgelopen maanden te moeten toekijken, maar gelukkig doen we nog om de hoofdprijzen mee. Ik wil daar mijn bijdrage aan leveren, al heb ik nog wel een paar weken nodig om topfit te worden.''

Trainer Zinedine Zidane was vanzelfsprekend blij met de terugkeer van Bale. ,,Gareth is Gareth, een speciale voetballer. We hebben maar één Gareth Bale.''