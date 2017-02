Klich schiet FC Twente langs sc Heerenveen

ENSCHEDE - Sc Heerenveen zakt in de eredivisie steeds verder weg op de ranglijst. Ook tegen FC Twente speelden de Friezen best aardig voetbal, maar de drie punten bleven zaterdagavond in Enschede. Het enige doelpunt in het aantrekkelijke duel kwam van de voet van de Pool Mateusz Klich, die in de tweede helft een strafschop benutte: 1-0.

Door ANP - 18-2-2017, 21:13 (Update 18-2-2017, 21:13)

Trainer Jurgen Streppel van Heerenveen moest noodgedwongen schuiven in zijn defensie. Lucas Bijker en Jerry St.Juste ontbraken door schorsingen. Doke Schmidt en Younes Namli kregen daardoor een basisplaats. Daar tegenover stond bij de Friezen dat smaakmaker Sam Larsson terugkeerde na een schorsing. FC Twente moest het doen zonder aanwinst Oussane Assaidi. Hij miste de wedstrijd tegen zijn oude club door een blessure aan het bovenbeen.

FC Twente startte goed in het aantrekkelijke duel, waaraan beide ploegen met aanvallende intenties begonnen. Erwin Mulder, de keeper van Heerenveen, moest in de beginfase handelend optreden bij kansen van Bersant Celina en Fredrik Jensen. Ook Heerenveen kreeg een goede mogelijkheid. Arber Zeneli verzuimde die te benutten. FC Twente was in de eerste helft iets gevaarlijker dan Heerenveen, maar doelpunten bleven aan beide kanten uit.

Kansen

Die eerste treffer viel na bijna 10 minuten in de tweede helft wel. Na een (lichte) overtreding van doelman Mulder op Enes Ünal wees scheidsrechter Serdar Gözübüyük na lang aarzelen naar de stip. Van 11 meter passeerde de Pool Klich de keeper van Heerenveen zonder moeite. Enkele minuten later was Reza Choochannejhad dicht bij de gelijkmaker.

Heerenveen kreeg daarna volop kansen om naast FC Twente te komen. Joost van Aken en Pelle van Amersfoort misten in kansrijke positie. Ook in de spannende, soms hectische slotfase slaagde Heerenveen er niet in gelijk te maken ondanks mogelijkheden voor Zeneli en invaller Henk Veerman.