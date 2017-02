Ranieri heeft gladiatoren nodig bij Leicester

LONDEN - Claudio Ranieri beseft dat de rest van het seizoen een overlevingstocht wordt voor Leicester City. De regerend kampioen van Engeland verkeert in de Premier League in serieuze degradatiezorgen en het toch al zo broze zelfvertrouwen kreeg zaterdag een nieuwe knauw in de FA Cup. De 'Foxes' lieten zich in de vijfde ronde verrassen door Milwall, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland (1-0).

Door ANP - 18-2-2017, 20:10 (Update 18-2-2017, 20:10)

,,Vanaf nu moeten we iedere wedstrijd vechten'', zei Ranieri. ,,Ik heb soldaten nodig, gladiatoren. Milwall liet met tien man zien over fantastische gladiatoren te beschikken.'' De thuisclub, uitkomend in League One, raakte kort na rust verdediger Jake Cooper kwijt met twee gele kaarten. Met een man minder wist Milwall de Engelse kampioen wel te verslaan, dankzij een doelpunt in blessuretijd van Shaun Cummings.

,,De eerste helft speelden we heel goed, maar met tien tegen elf was Milwall beter'', erkende Ranieri. ,,Zij toonden meer karakter dan wij en verdienden de winst. Hopelijk is dit een les voor ons en komen we sterker terug.'' De zwalkende ploeg van Ranieri treft komende week Sevilla in de achtste finale van de Champions League.