ANP FC Utrecht zonder Barazite en Zivkovic

UTRECHT - FC Utrecht begint zaterdag zonder Nacer Barazite en Richairo Zivkovic aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Erik ten Hag heeft zijn twee vaste krachten, die allebei grieperig waren, op de bank gezet in De Galgenwaard. Patrick Joosten en Gyrano Kerk krijgen een kans in de basis.

Door ANP - 18-2-2017, 20:02 (Update 18-2-2017, 20:02)

Bij PEC Zwolle heeft Youness Mokhtar een basisplaats gekregen van trainer Ron Jans, wat ten koste gaat van Kingsley Ehizibue. Nicolai Brock-Madsen staat 'gewoon' in de spits, hoewel hij eerder op de dag vader was geworden.

De thuisploeg speelt met rouwbanden vanwege het overlijden van de Utrechtse tekenaar Dick Bruna. Als eerbetoon aan de geestelijk vader van het wereldberoemde konijn Nijntje wordt voor de aftrap een minuut geapplaudisseerd. Utrecht huldigt ook vechtsportster Germaine de Randamie, die zaterdag in New York de UFC-wereldtitel in het vedergewicht veroverde in de Mixed Martial Arts (MMA).