ANP Bergwijn krijgt voorkeur boven Pereiro

EINDHOVEN - Steven Bergwijn mag zaterdagavond in de thuiswedstrijd van PSV tegen NEC vanaf het begin meedoen. De negentienjarige aanvaller krijgt van trainer Phillip Cocu de voorkeur boven Gastón Pereiro. Afgelopen zondag kwam Bergwijn tegen FC Utrecht na rust in het veld voor de Uruguayaan en had hij als invaller een belangrijk aandeel in de zege (3-0).

Door ANP - 18-2-2017, 18:47 (Update 18-2-2017, 18:47)

In vergelijking met de confrontatie met FC Utrecht keert rechtsback Santiago Arias na een schorsing terug in het team. Dat gaat ten koste van Joshua Brenet.

PSV heeft de vijf competitieduels na de winterstop allemaal gewonnen en zal met het oog op de topper van volgende week zondag in De Kuip tegen koploper Feyenoord geen punten willen verspelen.