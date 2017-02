Bale scoort bij rentree voor Real Madrid

MADRID - Real Madrid heeft zaterdag met een zege op middenmoter Espanyol (2-0) concurrent FC Barcelona weer op vier punten achterstand gezet in de strijd om de Spaanse titel. Gareth Bale, die na maanden revalideren zijn rentree maakte, zorgde diep in de tweede helft voor de beslissende tweede treffer. Dat deed hij als vervanger van Álvaro Morata, die na een half uur spelen de 1-0 had binnengekopt.

Door ANP - 18-2-2017, 18:31 (Update 18-2-2017, 18:31)

Bale onderging eind november een operatie omdat de pezen van zijn rechterenkel waren beschadigd. De revalidatie van de Welshman, door coach Zinedine Zidane omschreven als een sleutelspeler, nam bijna drie maanden in beslag.

Real Madrid was in Bernabéu voor de 42e officiële wedstrijd op rij trefzeker en zette daarmee een nieuw clubrecord neer. In blessuretijd dacht Cristiano Ronaldo een strafschop te krijgen toen hij gevloerd werd in het zestienmetergebied. De scheidsrechter draaide zijn beslissing echter terug omdat hij, ten onrechte, meende dat de Portugees buitenspel stond.

Koploper Real heeft nu 52 punten uit 21 wedstrijden. Barcelona, dat tweede staat met 48 punten uit 22 wedstrijden, speelt zondag tegen Leganés.