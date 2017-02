Huddersfield krijgt replay Manchester City

ANP Huddersfield krijgt replay Manchester City

HUDDERSFIELD - Manchester City moet een wedstrijd toevoegen aan het toch al zo drukke speelschema. De Engelse topclub kwam zaterdag in de achtste finales van de FA Cup niet verder dan 0-0 bij Huddersfield Town, zodat de wedstrijd nog eens gespeeld gaat worden, maar dan in Manchester.

Door ANP - 18-2-2017, 18:06 (Update 18-2-2017, 18:06)

Trainer Pep Guardiola begon tegen Huddersfield, dat derde staat in de Championship (één klasse onder de Premier League), niet met zijn sterkste elftal. Om een 'replay' te voorkomen, bracht de Spanjaard onder anderen nog wel Kevin de Bruyne in de ploeg. Ook de Belg kon het beslissende doelpunt niet maken.

Leicester City krijgt niet eens meer een kans om de volgende ronde te halen. De regerend landskampioen, die nu op de zeventiende plaats staat en in degradatiegevaar verkeert, liet zich verrassen door het twee niveaus lager spelende Millwall. De nummer zes uit de League One zegevierde met 1-0 door een doelpunt in blessuretijd van Shaun Cummings.

Middlesbrough bereikte de kwartfinale dankzij een moeizame zege op Oxford United uit League One: 3-2.