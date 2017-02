Bayern voorkomt nederlaag ver in blessuretijd

ANP Bayern voorkomt nederlaag ver in blessuretijd

BERLIJN - Bayern München heeft zaterdag ternauwernood de tweede nederlaag van dit seizoen in de Bundesliga voorkomen. In de uitwedstrijd tegen Hertha BSC maakte Robert Lewandowski in de zesde minuut van de blessuretijd gelijk: 1-1. De Poolse aanvaller kon de bal binnenwerken, nadat de bal na een schot van Arjen Robben van de lijn was gehaald. Direct na de gelijkmaker floot de scheidsrechter af en werd het even onvriendelijk tussen de spelers van beide ploegen.

Door ANP - 18-2-2017, 17:42 (Update 18-2-2017, 17:46)

Bayern blijft zo op één nederlaag staan. Borussia Dortmund klopte de koploper halverwege november. De vijf uitduels in de competitie die daarna volgden, werden allemaal gewonnen door het elftal van trainer Carlo Ancelotti.

De Bosnische aanvaller Vedad Ibisevic van Hertha werkte zaterdag in de 21e minuut de bal, na een vrije trap, achter keeper Manuel Neuer. Aan de andere kant zorgden Robben en de andere aanvallers van Bayern wel voor wat dreiging, maar heel gevaarlijk werd de club niet. Met nog een half uur te spelen kwamen Xabi Alonso en Lewandowski in de ploeg. Lang leek ook dat niets uit te halen, totdat Bayern in de laatste minuut alsnog een vrije trap aan de rand van het strafschopgebied mocht nemen. De bal werd teruggelegd op Robben. De Oranje-international zag zijn inzet nog worden gestopt, maar Lewandoswki was alert en schoot de bal alsnog binnen.

RB Leipzig kan zondag bij winst op Borussia Mönchengladbach de achterstand op Bayern München tot vijf punten verkleinen. Leipzig verloor de laatste twee competitieduels, bij Dortmund (1-0) en tegen Hamburger SV (0-3).