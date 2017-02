Ajax zonder Sinkgraven en Neres naar Arnhem

AMSTERDAM - Ajax moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse stellen zonder Daley Sinkgraven. De tot linksback omgeschoolde Sinkgraven heeft te veel last van de enkelblessure die hij donderdag opliep tijdens de Europese confrontatie met Legia Warschau (0-0). Trainer Peter Bosz laat de nieuwe Braziliaanse aanwinst David Neres ook buiten zijn selectie, hoewel de Braziliaan zaterdag voor het eerst meetrainde in Amsterdam.

Door ANP - 18-2-2017, 16:44 (Update 18-2-2017, 16:44)

De Tsjechische vleugelspits Václav Cerny behoort vanwege een blessure eveneens niet tot de groep van negentien spelers die zondag naar Arnhem gaat. Joël Veltman miste donderdag het eerste duel met Legia Warschau in de knock-outfase van de Europa League vanwege ziekte, maar is tegen Vitesse weer inzetbaar. Vermoedelijk krijgt Jairo Riedewald links achterin een kans als vervanger van Sinkgraven.

De wedstrijd in de Gelredome begint om 14.30 uur.