ANP Gameiro schiet Atlético langs Gijón

GIJÓN - Kevin Gameiro heeft Atlético Madrid zaterdag aan een ruime 4-1-zege op Sporting Gijón geholpen. De Franse international was na rust goed voor een authentieke hattrick. Atlético kwam door de zege in Gijón op 45 punten en houdt daarmee de druk op de top drie, Real Madrid, Barcelona en Sevilla.

Door ANP - 18-2-2017, 15:06 (Update 18-2-2017, 15:06)

Yannick Carrasco opende in de eerste minuut na rust de score. Vanaf de aftrap schoot aanvoerder Gabi de bal naar voren. Via het hoofd van Fernando Torres belandde die voor de voeten van de Belgisch international, die in twee keer doelman Iván Cuellar wist te passeren. Lang genoot Atlético niet van die voorsprong. Sergio Álvarez schoot drie minuten later al raak aan de andere kant. Trainer Diego Simeone bracht na ruim een uur Gameiro voor Torres. Het was een gouden wissel. De Fransman schoot tussen de 80e en de 85e minuut drie keer raak.