ANP VVV loopt verder uit door zege op Volendam

VOLENDAM - VVV-Venlo heeft vrijdag met een zege bij directe concurrent FC Volendam een forse stap gezet richting promotie naar de eredivisie. De club uit Venlo won vrijdag in het Kras Stadion met 1-0 door een afstandsschot van Moreno Rutte in de negende minuut.

Door ANP - 17-2-2017, 22:03 (Update 17-2-2017, 22:38)

VVV kwam door de zege op 59 punten, elf meer dan de Volendammers die momenteel derde staan. Andere concurrenten MVV Maastricht en NAC Breda komen pas zondag en maandag in actie, maar volgen al op respectievelijk dertien en achttien punten.

Jong Ajax is de enige ploeg die in het spoor van VVV kan blijven. Het tweede elftal van de Amsterdammers won uit bij Achiles '29 met 3-2 door treffers van Ezra Walian en Kaj Sierhuis (twee). Achilles, dat op voorsprong was gekomen via Doriano Kortstam, deed in de slotfase nog iets terug via Niek Versteegen, maar kon de nederlaag niet meer voorkomen.

Almere City

Het duel in Groesbeek begon een haf uur later omdat vierde official Nick Smit vlak voor het duel onwel was geworden. Smit werd vervangen door een clubscheidsrechter van Achilles. Jong Ajax heeft nu 53 punten, zes minder dan de Venlonaren. De Amsterdamse beloften kunnen volgens de regels van de KNVB echter niet promoveren.

Almere City FC ging thuis onderuit tegen SC Cambuur. Invaller Tarik Tissoudali zette de club uit Leeuwarden na een klein uur spelen op 0-1 en de bezoekers hielden die voorsprong vast. Almere zag de achterstand op VVV oplopen tot zeventien punten en werd op de ranglijst gepasseerd door de Friezen, die een punt meer hebben.