ANP Roda JC wint degradatiekraker tegen Go Ahead

KERKRADE - De kansen waren voor Go Ahead Eagles, maar de punten gingen vrijdag in de degradatiekraker onderin de eredivisie naar Roda JC. Verdediger Chris Kum bezorgde de ploeg van trainer Yannis Anastasiou de derde overwinning van het seizoen: 1-0. Roda JC passeerde Go Ahead daardoor weer op de ranglijst en heeft de degradatiezone in ieder geval voor even verlaten.

Door ANP - 17-2-2017, 21:57 (Update 17-2-2017, 22:12)

Kum beloonde de Limburgers wel heel rijkelijk voor een slecht optreden in het degradatiegevecht met Go Ahead Eagles, dat beter voetbalde en ook veel meer kansen kreeg. De ploeg van trainer Hans de Koning had dan ook het nodige zelfvertrouwen overgehouden aan de recente overwinningen op NEC en ADO Den Haag. Dankzij die zeges begon Go Ahead vrijdag met twee punten voorsprong op Roda JC én hekkensluiter ADO aan het duel in Kerkrade.

De bezoekers waren bijna negentig minuten beter dan de thuisploeg, die vanaf de tribune werd gesteund door onder anderen de nieuwe mede-eigenaar Aleksei Korotajev en diens adviseur Nicolas Anelka. De voormalige Franse topspits zal met enige weemoed hebben gedacht aan de tijd dat hij zelf speelde voor grote clubs als Arsenal, Real Madrid en Liverpool. Een groot contrast met wat hij vrijdag in Kerkrade kreeg voorgeschoteld. Roda JC, dat zich vorige maand versterkte met liefst negen spelers, creëerde amper kansen.

Onzorgvuldig

Go Ahead Eagles deed dat wel, maar de mannen van De Koning sprongen daar onzorgvuldig mee om. Xandro Schenk knalde op de vuisten van keeper Benjamin van Leer, Elvis Manu zag hoe zijn inzet vlak voor de doellijn werd weggetrapt door Ard van Peppen en Sam Hendriks verslikte zich een kwartier na rust in de bal. De spits had de bal op een meter voor de doellijn voor het intikken gekregen van Daniel Crowley, maar faalde jammerlijk.

Twintig minuten voor tijd werden al die missers afgestraft door Roda JC. Bij een indraaiende vrije trap van Mitchel Paulissen stond verdediger Joey Groenbast van Go Ahead te slapen. Hij liet Kum weglopen en zag hoe de verdediger de bal langs keeper Theo Zwarthoed schoot.