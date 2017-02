Bellarabi schiet 50.000e treffer in de boeken

AUGSBURG - Karim Bellarabi gaat de geschiedenisboeken in als de maker van het vijftigduizendste doelpunt in de Bundesliga. De aanvaller van Bayer Leverkusen maakte vrijdagavond de openingstreffer in het duel met FC Augsburg en zorgde daarmee voor een mijlpaal in de Duitse competitie.

Door ANP - 17-2-2017, 21:31 (Update 17-2-2017, 21:31)

Bellarabi rondde een snelle aanval van Leverkusen via Javier Hernández en Kai Havertz af met een intikker. De elfvoudig Duits international staat ook al in de recordboeken voor het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Op 23 augustus 2014 opende hij tegen Borussia Dortmund na negen seconden de score. Bellarabi deelt dat record met Kevin Volland, tegenwoordig zijn ploeggenoot bij Leverkusen.

Het eerste doelpunt in de Bundesliga viel op 24 augustus 1963, gemaakt door Timo Konietzka van Borussia Dortmund.