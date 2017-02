Go Ahead zonder Duits in degradatiekraker

KERKRADE - Go Ahead Eagles begint vrijdagavond zonder aanvoerder Sander Duits aan de degradatiekraker tegen Roda JC. De 33-jarige middenvelder zit op de bank omdat hij op het kunstgras in Kerkrade geen risico wil nemen met zijn zwakke knie. Duits wordt vervangen door Sébastien Locigno.

Door ANP - 17-2-2017, 19:30 (Update 17-2-2017, 19:30)

Voorin keert Elvis Manu na een schorsing terug in de ploeg. Manu vervangt Ludcinio Marengo in het elftal van trainer Hans de Koning. Sam Hendriks staat opnieuw in de spits, nadat hij vorige week tegen ADO Den Haag een cruciale rol had gespeeld met twee doelpunten (3-1).

Go Ahead Eagles staat op de vijftiende plaats in de eredivisie, net boven de degradatiezone. Roda JC heeft twee punten minder en houdt hekkensluiter ADO Den Haag alleen op basis van het doelsaldo nog onder zich. Trainer Yannis Anastasiou geeft vleugelspits Mikhail Rosheuvel vrijdag de voorkeur boven Gyliano van Velzen.