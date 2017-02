Anderlecht wil niet naar nieuw EK-stadion

BRUSSEL - De komst van het nieuwe Eurostadion in Brussel, waar tijdens het EK van 2020 vier wedstrijden in gespeeld moeten worden, is vrijdag nog onzekerder geworden. De Belgische club Anderlecht maakte bekend dat het niet wil meedoen aan het project. Het was de bedoeling dat Anderlecht over drie jaar het eigen Constant Vanden Stock-stadion zou verruilen voor het Eurostadion.

Door ANP - 17-2-2017, 18:40 (Update 17-2-2017, 18:41)

Door aanhoudende juridische procedures staat de bouw toch al een tijdje op losse schroeven. Het afhaken van Anderlecht als partner in het proces betekent een nieuwe tegenvaller voor projectontwikkelaar Ghelamco Invest. Zonder vaste bespeler is er feitelijk geen draagvlak voor het stadion.

Het Eurostadion moet verrijzen op de plek waar nu een grote parkeerplaats ligt, vlakbij het Koning Boudewijnstadion aan de rand van de stad. Brussel haalde met het te bouwen stadion vier wedstrijden voor het EK 2020 binnen, drie groepsduels en een achtste finale, maar dreigt de organisatie nu te verliezen.

Geen plan B

Wethouder Alain Courtois benadrukte onlangs dat de UEFA op zoek gaat naar een andere gastheer als het Eurostadion niet snel wordt gebouwd. ,,Er is geen plan B en dat komt er ook niet'', zei Courtois. De wethouder sluit renovatie uit van het oude en kleinere Koning Boudewijnstadion.

De bouw van het Eurostadion moet komende zomer beginnen, maar is nog steeds onderwerp van juridische procedures. Zo ligt de Vlaamse gemeente Grimbergen dwars, omdat er een buurtweg loopt over de plek waar het stadion moet komen te liggen. De Vlamingen willen hun terrein niet zomaar opgeven.