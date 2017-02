Vitesse hoopt op Kruiswijk tegen Ajax

ANP Vitesse hoopt op Kruiswijk tegen Ajax

ARNHEM - Vitesse doet er alles aan om Arnold Kruiswijk fit te krijgen voor de confrontatie met Ajax. De verdediger is op de weg terug na een blessure en traint weer met de groep mee, maar voor trainer Henk Fraser blijft het afwachten of Kruiswijk de wedstrijd van zondag haalt. ,,Wellicht is Arnold inzetbaar'', zei Fraser vrijdag.

Door ANP - 17-2-2017, 17:51 (Update 17-2-2017, 17:51)

De trainer van de Arnhemse ploeg zette vorige week in de verloren thuiswedstrijd tegen Willem II (0-2) huurling Kevin Diks links achterin op de plek van de afwezige Kruiswijk. Diks verhuist zondag waarschijnlijk naar de rechterkant, waar de geschorste Kelvin Leerdam ontbreekt. Mocht Kruiswijk de wedstrijd niet halen, dan lonkt een debuut in de eredivisie voor de achttienjarige Lassana Faye.

Fraser moet centraal achterin ook een vervanger aanwijzen voor de geblesseerde Maikel van der Werff. Waarschijnlijk wordt dat Matt Miazga, die hem vorige week tegen Willem II al kwam aflossen.