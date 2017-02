City twee tot drie maanden zonder Jesus

MANCHESTER - Manchester City zal dit seizoen weinig plezier meer kunnen beleven aan de Braziliaanse aanwinst Gabriel Jesus. De negentienjarige spits, in de winter voor zo'n 32 miljoen euro overgekomen van Palmeiras, heeft twee tot drie maanden nodig om te herstellen van een gebroken middenvoetsbeentje. Jesus liet zich donderdag opereren in Barcelona.

Door ANP - 17-2-2017, 16:34 (Update 17-2-2017, 16:34)

De Braziliaan liep die blessure maandag op tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Bournemouth (0-2). Jesus, die een spetterende start beleefde bij Manchester City met drie doelpunten in zijn eerste drie duels, viel al na een kwartier uit. Onderzoek wees uit dat hij een middenvoetsbeentje had gebroken. ,,Hopelijk is hij aan het einde van het seizoen weer fit, anders begin volgend seizoen'', zei manager Pep Guardiola vrijdag.

De langdurige absentie van Jesus betekent dat de Argentijnse spits Sergio Agüero een nieuwe kans krijgt.