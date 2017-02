Ajax presenteert nieuwe aanwinst Neres

ANP Ajax presenteert nieuwe aanwinst Neres

AMSTERDAM - David Neres is vrijdag gepresenteerd bij Ajax. De negentienjarige Braziliaan kwam vrijdagochtend aan op Schiphol en is in de middag officieel voorgesteld. Daar tekende hij in aanwezigheid van directeur spelersbeleid Marc Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar zijn contract dat hem tot medio 2021 aan de club bindt.

Door ANP - 17-2-2017, 16:15 (Update 17-2-2017, 16:15)

,,Ik ben klaar om te spelen'', zei Neres vrijdag in de Arena. De Braziliaan die met nummer zeven gaat spelen is ook al speelgerechtigd. Ajax liet echter weten dat de wedstrijd tegen Vitesse van aanstaande zondag nog te vroeg komt.

,,Dit is een grote club waar ik nog veel kan leren'', zei de Braziliaan, die toegaf dat er vorig jaar al contact was geweest met de Amsterdamse club. ,,Ik wil met Ajax kampioen worden om vervolgens Champions League te kunnen spelen", sprak Neres zijn ambities uit.