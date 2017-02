Locadia maakt maandag rentree bij Jong PSV

EINDHOVEN - Jürgen Locadia maakt maandag zijn rentree op het voetbalveld. De aanvaller doet mee in de competitiewedstrijd van Jong PSV tegen NAC Breda. ,,Hij zal zijn minuten gaan maken'', aldus trainer Phillip Cocu vrijdag.

Door ANP - 17-2-2017, 14:03 (Update 17-2-2017, 14:03)

De 23-jarige Locadia is sinds eind augustus al uit de roulatie. Hij liep eerst een liesblessure op en kreeg aan het einde van zijn revalidatietraject te maken met een knieblessure, waarvoor een kijkoperatie noodzakelijk was. Locadia speelde dit seizoen tot dusver slechts vier duels in de eredivisie.

Volgende week gaat PSV op bezoek bij koploper Feyenoord. Zaterdag wacht in het Philips Stadion eerst de confrontatie met NEC. Cocu: ,,We kunnen ons niet veroorloven ook maar 1 procent met Feyenoord bezig te zijn.''