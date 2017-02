AS Roma moet Florenzi weer lange tijd missen

ROME - AS Roma moet middenvelder Alessandro Florenzi opnieuw voor lange tijd missen. De belangrijke speler van de Italiaanse voetbalclub was maar net hersteld van een zware knieblessure toen hij dinsdag tijdens een training dezelfde knie verdraaide. De voorste kruisband van zijn linkerknie bleek opnieuw gescheurd. Florenzi moest vrijdag direct onder het mes, meldde AS Roma.

Door ANP - 17-2-2017, 13:16 (Update 17-2-2017, 13:16)

De pechvogel scheurde zijn kruisband voor de eerste keer eind oktober tijdens de competitiewedstrijd tegen Sassuolo. Een operatie en lange revalidatie volgden.

Florenzi is een belangrijke waarde voor AS Roma en het Italiaanse elftal. De 25-jarige voetballer was afgelopen zomer basisspeler tijdens het Europees kampioenschap in Frankrijk, waar Italië de kwartfinales bereikte.

De club van Kevin Strootman staat tweede in de Italiaanse Serie A, achter koploper Juventus.