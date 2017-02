Toekomst Wenger in maart of april bekend

LONDEN - Arsène Wenger beslist in maart of april of hij door wil gaan bij Arsenal. Als hij vertrekt bij de Londense voetbalclub, betekent dat niet het einde van zijn trainersloopbaan. De 67-jarige Franse coach wil sowieso door als trainer. Is het niet bij Arsenal, dan wel ergens anders. Dat zei Wenger vrijdag tijdens een persconferentie, die na de ruime nederlaag van Arsenal bij Bayern München in de Champions League (5-1) druk werd bezocht.

Door ANP - 17-2-2017, 11:14 (Update 17-2-2017, 11:14)

De druk op Wenger neemt de laatste tijd steeds meer toe. Uitschakeling in de Champions League is aanstaande, en ook zit de Engelse voetbaltitel er normaal gesproken niet meer in. Arsenal werd in 2004 voor het laatst landskampioen.

,,Ik zal de komende periode met het bestuur praten. De club is belangrijk, het gaat niet om mij. Wat er ook gebeurt, ik zal volgend seizoen weer trainer zijn. Hier of ergens anders, dat is een zekerheid'', zei Wenger vrijdag.