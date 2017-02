Bosz baalt van 0-0 in Polen

ANP Bosz baalt van 0-0 in Polen

WARSCHAU - Trainer Peter Bosz van Ajax kon donderdagavond in Polen geen vrede hebben met de doelpuntloze uitslag in de eerste wedstrijd tegen Legia Warschau (0-0) in de Europa League. ,,Gezien de wedstrijd hadden we hier met een beter resultaat moeten vertrekken'', liet hij bij RTL7 weten. ,,Het betere voetbal kwam van ons. Wij wilden winnen, aanvallen en drukzetten. Dan baal je als het 0-0 blijft.''

Door ANP - 17-2-2017, 0:38 (Update 17-2-2017, 0:38)

Volgens Bosz speelde Ajax in Warschau niet op topniveau. ,,We kunnen beter. Het slechte veld werkte echter niet mee. Daardoor verliep onze opbouw te traag.''

Dat de Spaanse arbitrage verzuimde om Ajax in de achtste minuut een doelpunt toe te kennen na een schot van Davy Klaassen, zat Bosz behoorlijk dwars. ,,Die bal was over de lijn. Als je scoort, maar het doelpunt niet telt, wordt het natuurlijk helemaal moeilijk om te winnen.''

Bosz leefde mee met de jonge debutant Justin Kluivert, die na de tweede gele kaart voor Kenny Tete als invaller snel weer plaats moest maken voor verdediger Heiko Westermann. ,,Heel lullig voor die jongen, maar dit was onze beste optie.''