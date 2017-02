Huntelaar scoort voor winnend Schalke

SALONIKI - Schalke 04 heeft donderdag in de Europa League met 3-0 gewonnen bij PAOK Saloniki. De derde Duitse treffer werd gemaakt door Klaas-Jan Huntelaar. De Nederlandse spits is bezig aan een voorzichtige rentree na een knieblessure. Vorige week in de beker en afgelopen weekeinde in de competitie maakte hij al een paar speelminuten.

Door ANP - 16-2-2017, 23:12 (Update 16-2-2017, 23:12)

Donderdag kwam hij in de 84e minuut in het veld kort nadat Max Meyer de Duitsers op 2-0 had gezet. Huntelaar verving Guido Burgstaller, die kort voor rust de openingstreffer had gemaakt. In de 90e minuut zorgde de Nederlander voor de 3-0-eindstand, waarmee Schalke vrijwel zeker lijkt van een vervolg in de Europa League.