Ajax houdt stand in Polen

ANP Ajax houdt Legia Warschau op 0-0

WARSCHAU - Ajax is donderdagavond de uitwedstrijd tegen Legia Warschau in de Europa League goed doorgekomen. De ploeg van trainer Peter Bosz hield de Poolse kampioen op 0-0. Een zege voor de Amsterdammers was niet onverdiend geweest, maar een paar goede kansen waren aan de bezoekers niet besteed. Bovendien wilde de arbitrage niet meewerken.

Door ANP - 16-2-2017, 22:59 (Update 16-2-2017, 23:03)

Volgende week is de return in de ArenA, met als inzet een plek in de achtste finales. Kenny Tete mist dat duel door een schorsing. De verdediger, die de zieke Joël Veltman verving, kreeg in de slotfase twee keer geel en moest in de 84e minuut van het veld.

De eerste grote kans in het rumoerige stadion was voor Ajax. Davy Klaassen nam in de achtste minuut een scherpe voorzet van Hakim Ziyech meteen op zijn schoen. Doelman Arkadiusz Malarz leek het schot met een knappe reflex nog net te stoppen, maar de bal bleek tijdens zijn katachtige reddingspoging wel degelijk heel even over de doellijn te zijn geweest. De Spaanse arbitrage wilde echter van geen doelpunt weten.

Naïef

Vanuit een goede organisatie dicteerde Ajax het spel in de beginfase. De ploeg van Bosz verzuimde echter het surplus aan balbezit uit te buiten. Vooral de Amsterdamse aanval liet het afweten. Op slag van rust verprutste Kasper Dolberg een uitgelezen kans na een vloeiende aanval met Ziyech en Amin Younes in een dienende rol.

Legia Warschau kwam voor de rust een paar keer in de buurt van het Amsterdamse doel, met dank ook aan Ajax dat soms wat naïef uitverdedigde. De thuisclub kreeg in de 39e minuut een open schietkans na een foutje van Daley Sinkgraven. Doelman Andre Onana greep stijlvol in op de uithaal van Tomas Necid (ex-PEC Zwolle).

Na de rust drong Legia meer aan, maar Onana wist goed overeind te blijven. Namens Ajax lieten Klaassen en Lasse Schöne nog mooie kansen liggen. Justin Kluivert kon als vervanger van Traoré zijn Europese debuut evenmin opfleuren met een kostbare goal. Na het gedwongen vertrek van Tete moest hij echter alweer het veld verlaten, voor verdediger Heiko Westermann. Dat deed de jonge Kluivert zichtbaar met frisse tegenzin.