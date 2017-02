Southampton haalt vervanger voor Van Dijk

ANP Southampton haalt vervanger voor Van Dijk

SOUTHAMPTON - De Engelse voetbalclub Southampton heeft donderdag Martín Cáceres aangetrokken als vervanger van de geblesseerde Virgil van Dijk. De 29-jarige Uruguayaan zat zonder club sinds hij na veel blessureleed in de zomer geen nieuw contract had gekregen bij Juventus. Cáceres tekent een contract tot het einde van het seizoen.

Door ANP - 16-2-2017, 22:23 (Update 16-2-2017, 22:23)

Southampton had versterking achterin nodig, nadat Van Dijk een ernstige enkelblessure had opgelopen tegen Leicester City op 22 januari. De club vreest dat de Nederlander twee tot drie maanden is uitgeschakeld. ,,In een moeilijke situatie voor ons, door het verlies van Van Dijk, brengt Cáceres ervaring, talent en persoonlijkheid'', zei sportief directeur Les Reed.

,,Ik ben heel blij dat ik heb kunnen tekenen bij een belangrijke club in het Engels voetbal'', zei de voetballer na zijn aankomst op St. Mary's. ,,Van alle opties die ik had, was dit voor mij de beste.''