Coach Zeman keert terug bij Pescara

ANP Coach Zeman keert terug bij Pescara

PESCARA - Zdenek Zeman moet de Italiaanse voetbalclub Pescara gaan behoeden voor degradatie. De club die momenteel laatste staat in de Italiaanse competitie maakte donderdag bekend dat de 69-jarige trainer van Tsjechische komaf vrijdag gepresenteerd wordt als nieuwe coach. Zeman is de opvolger van Massimo Otto, die woensdag werd ontslagen.

Door ANP - 16-2-2017, 22:21 (Update 16-2-2017, 22:21)

De trainer is geen onbekende bij Pescara. In 2012 hielp hij de club aan promotie naar de hoogste klasse in Italië. Daarna vertrok hij zelf naar AS Roma, waar hij van 1997 tot 1999 ook werkzaam was.

In 2015 baarde de Tsjechische coach opzien door binnen een jaar terug te keren bij Cagliari, nadat hij er eerder was ontslagen. Na zes weken vertrok hij alweer omdat hij de club niet voor degradatie had kunnen behoeden. Zeman was in het verleden ook trainer bij Lazio, Parma, Napoli en Fenerbahçe.