ANP Forse nederlaag AZ in Europa League

ALKMAAR - Er moet een wonder gebeuren wil AZ alsnog de laatste zestien van de Europa League bereiken. De Alkmaarse club was donderdagavond kansloos tegen Olympique Lyon en verloor met 4-1, waardoor de kansen om Europees door te bekeren vrijwel tot nul zijn gereduceerd.

Door ANP - 16-2-2017, 21:03 (Update 16-2-2017, 21:10)

Olympique gaf AZ een lesje in effectiviteit. Daar waar de Alkmaarders slordig met de kansen omsprongen benutten de Fransen vrijwel elke mogelijkheid. Lucas Tousart en Alexandre Lacazette (2x) en Jordan Ferri maakten de doelpunten. Voor AZ scoorde Alireza Jahanbakhsh uit een strafschop tegen.

AZ begon een tikkeltje afwachtend. De ploeg liet het initiatief over aan Lyon, maar gevaarlijk waren de aanvalsacties van de technisch begaafde Fransen niet. Na de eerste 10 minuten wierp AZ de schroom van zich af. Vooral de behendige lliass Bel Hassani liet zich zien.

Redelijk voetballen

Na 26 minuten kwam Olympique op voorsprong. Bij een voorzet van Nabil Fekir verzuimde de Alkmaarse defensie elke tegenstander grondig te dekken. Tousart profiteerde dankbaar van die buitenkans. Hij schoot van dichtbij trefzeker raak. Doelman Tim Krul was volstrekt kansloos.

AZ verwerkte die tegenslag goed. De ploeg bleef alleszins redelijk voetballen. Jahanbakhsh was dicht bij de gelijkmaker. Hij strandde op doelman Lopes. In de blessuretijd van de eerste helft sloeg Olympique Lyon opnieuw toe. Vanaf het middenveld werd Lacazette ineens een vrije doortocht gegeven. Hij maakte daar optimaal gebruik van. Wel met de kanttekening dat Krul aarzelde bij het uit zijn doel komen: 0-2.

Dubbele wissel

Meteen na de rust verzuimde AZ iets terug te doen. Wout Weghorst schoot in kansrijke positie net voorlangs het doel. Dat deed even later Bel Hassani ook. Hij schoot in vrije positie hoog over. Aan de andere kant deed opnieuw Lacazette het een stuk doeltreffender. Na een sublieme actie schoot hij de 0-3 achter Krul.

Met een dubbele wissel probeerde trainer John van den Brom nog wat vuur binnen de lijnen te krijgen. Hij bracht Levi Garcia en Fred Friday in. Het leverde AZ wel de verdiende eretreffer op. Jahanbakhsh schoot de strafschop binnen nadat Friday was gevloerd. Die in blessuretijd vergrootte Ferri het Alkmaarse leed: 1-4.