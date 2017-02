AA Gent begint met winst op Tottenham Hotspur

ANP AA Gent begint met winst op Tottenham Hotspur

GENT - Tottenham Hotspur moet volgende week in de returnwedstrijd in de Europa League een 1-0-achterstand goedmaken tegen AA Gent. De nummer drie uit de Engelse Premier League verloor donderdag in de Belgische stad met 1-0.

Door ANP - 16-2-2017, 21:01 (Update 16-2-2017, 21:01)

Tottenham-coach Mauro Pochettino liet de Nederlandse spits Vincent Janssen uit de selectie, Maar aanvallers Harry Kane en Son Heung-Min konden tegen de Belgen ook geen potten breken.

De Franse aanvaller Jérémy Perbet van Gent kreeg na een uur spelen een goede pass van de Bosniër Danijel Milicevic. Hij schoot de bal langs doelman Hugo Lloris, die de voorkeur had gekregen boven Michel Vorm.

Racing Genk verspeelde bij het Roemeense FC Astra in de slotfase een voorsprong: 2-2. De Belgische ploeg van de Nederlandse coach Albert Stuivenberg zag Astra in de 90e minuut langszij komen door een treffer van de Japanner Takayuki Seto. Jean-Paul Boëtius kwam in de tweede helft in het veld.