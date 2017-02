Oud-spelers Betis aangeklaagd voor matchfixing

PAMPLONA - Drie oud-spelers van het Spaanse Betis zijn aangeklaagd in verband met matchfixing. Een rechter in Pamplona besliste donderdag dat in totaal achttien mensen worden verdacht van het beïnvloeden van twee voetbalwedstrijden uit de Spaanse competitie. Het drietal - Xavier Torres, Antonio Amaya Carazo en Jordi Figueras - wordt ervan beschuldigd geld te hebben aangenomen om aan het einde van het seizoen 2013-2014 te voorkomen dat Osasuna Pamplona zou degraderen.

Door ANP - 16-2-2017, 20:04 (Update 16-2-2017, 20:04)

Volgens een verklaring van de rechtbank is er bewijs dat voormalig medewerkers van Osasuna de spelers van Betis 400.000 euro betaalden om te winnen van Osasuna's concurrent Real Valladolid en 250.000 euro om vervolgens van Osasuna te verliezen. Beide gewenste resultaten kwamen uit, maar Osasuna vloog er - net als Valladolid en Betis - toch uit. Het onderzoek vergde twee jaar en de aanklager gaat nu de strafeis bepalen. Torres voetbalt momenteel bij Sporting Gijon, Carazo bij Rayo Vallecano en Figueras in Duitsland bij Karlsruher SC.